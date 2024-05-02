2 motosiklet ve kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Korkunç kaza, Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi’nde yaşandı.

Alınan bilgiler çerçevesinde 1205/2 Sokak'tan Atatürk Caddesi’ne çıkan 41 ANR 043 plakalı kamyonet ile Atatürk Caddesi'nden aynı yönde ilerleyen M.E.Y. yönetimindeki 41 ASV 090 motosiklet ve Ş.S. hakimiyetindeki 34 KEZ 970 plakalı motosiklet kamyonetle çarpıştı.

Yaşanan kazada 4 kişi yaralandı. Kaza sonrasında kamyonet sürücüsünün olay yerini terk ettiği tespit edildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye götürdü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kamyon sürücüsünün kaza esnasında olay yerinden kaçması yürek burktu.