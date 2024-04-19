2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. 4 kişi yaralandı

Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 12.00'de Orhaniye Mahallesi Mehter Sokak üzerinde oldu.
Mehter sokaktan Baykut sokağa çıkmak isteyen sürücü 78 yaşındaki Hacı Hasan Ş. yönetimindeki otomobil, Baykut sokaktan Mehter sokağa giriş yapan sürücü 61 yaşındaki Fahri U. yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazada sürücüler otomobildeki yolcu Ayşe D.(51) ve diğer araçtaki yolcu Ali A.(47) yaralandı.
Yaralılara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekipleri gerçekleştirdi.
Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü ve tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.