2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kozan ilçesinin Tepecikören Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 48 yaşındaki Yüksel Y. kontrolündeki otomobil ile karşı yönden gelen 25 yaşındaki Duran K. kontrolündeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle araç sürücüleri ve araçlarda yolcu konumunda bulunan 52 yaşındaki Emine U. ve 70 yaşındaki Elif A. yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından yapılırken 4 yaralı Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.