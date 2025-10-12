Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Milliyetçi Kongre Derneği'nin düzenlediği kongrede buluştu. Gündem ve sürece dair konular hakkında değerlendirmelerde bulunan Özdağ, kürsüden Dervişoğlu'na flaş bir ittifak çağrısında bulundu.

ÖZDAĞ'DAN İTTİFAK ÇAĞRISI

Özdağ, konuşma yaparken tam karşısında oturan İYİ Parti lideri Dervişoğlu'na bakarak, “DEM, AKP ve MHP’nin oluşturduğu ittifak gidiyor. Süreç böyle giderse bu ittifakta DEM oylarını yükseltecek. Ancak AKP ve MHP’nin oylarında trajik bir düşüş yaşanacak. Onlar iktidardan gideceklerini gördüler de mesele muhalefetin iktidara nasıl geleceğini tespit etmesi. Ben de diyorum ki herhalde Devlet Bahçeli ile Abdullah Öcalan’ın birbirlerine övgüler düzerek kol kola girmiş oldukları bir siyasi ortamda biz de Müsavat Başkan’la birlikte kahve içeriz" sözleri "yeni bir ittifak mı gleiyor?" yorumlarına sebep oldu.

DERVİŞOĞLU YEŞİL IŞIK YAKTI

Özdağ'ın ardından kürsüye çıkan Müsavat Dervişoğlu'ndan Özdağ'ın dikkat çeken bir yanıt geldi.

Özdağ'ı kasteden Dervişoğlu, 'Konuşmasını bitirirken yine yapacağını yaptı' ifadelerini kullandı. Dervişoğlu, Milliyetçiler olarak hiç ayrılmadıklarını söyledi.

"DÜNDEN BUGÜNE BİRİZ"

"Dünden bugüne biriz, beraberiz." ifadeleri kullanan Dervişoğlu araya görüş farklılıklarından kaynaklı problemlerin hiç girmediğini söyleyerek "Yoldan, yöntemden kaynaklı birtakım sorunlar yaşandı. Ama bu asla bir daha bir araya gelmeyiz sonucunu doğurmaz. Çünkü bunu söylemek size haksızlık etmek anlamına gelir. Hep Türk milletinin birliğinin yanında oldum. Yapay farklılıklara ayrılıklara da hiçbir zaman itibar etmedim. Dün hangi noktadaysam bugün de aynı noktadayım. Türk milliyetçilerini birbirleriyle yarıştıramayacaklar. Gün gelecek tepetaklak gidecek ve ezilecekler” dedi.

Sosyal medya Dervişoğlu ve Özdağ'ın birlikte verdikleri bu fotoğrafı konuşuyor.