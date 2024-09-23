2 pilotun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde eğitim uçağının düşmesi ile iki pilot şehit olmuştu. Eğitim uçağının düşme anı bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Bursa'da eğitim uçağı düştü: İki pilot hayatını kaybetti

Söz konusu güvenlik kamerası görüntülerinde uçağın kalkmasının hemen ardından dengesini kaybettiği ve önce dik bir şekilde gökyüzüne sonrasında da geriye gittiği görüldü. Uçağın yere çakıldığı nokta ise kameranın görüş açısı içinde yer almadı.

Yenişehir Havalimanı apron kısmında sabah 08.10 sıralarında meydana gelen kazada, özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının düştüğü bildirildi.

Kazada 2 pilotun şehit olduğu olay yerine ambulans, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildiği öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kazanın ardından Bursa Valiliği kaza hakkında idari bir soruşturma başlattı. Valilikten konu hakkında yapılan yazılı açıklamada Yenişehir Havalimanı apron kısmında sabah 08.10 sıralarında meydana gelen kazada, özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının düştüğü bildirildi.