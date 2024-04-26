2 sağlık çalışanı kadın önce darp etti sonra gasp etti

Kaynak: İHA
2 sağlık çalışanı kadın önce darp etti sonra gasp etti
Samsun’da sağlık çalışanı iki kadın evine çağırdıkları bir şahsı önce alıkoydu sonra darp edip paralarına el koydu. Şikayet sonrasında iki kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlginç olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde oldu. İddialara göre, Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde devlet memuru olarak çalışan 26 yaşındaki F.A.ve Gazi Devlet Hastanesinde devlet memuru olarak görev yapan 29 yaşındaki Ö.K. isimli kadınlar, evlerine davet ettikleri ve tanımadıklarını söyledikleri M.C.U. adlı vatandaşı önce alıkoydu.

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Daha sonra ise darp ederek hesabındaki fazla miktardaki parayı kendi hesaplarına aktardı. Daha sonra kadınların banka kartı ile ATM’den şahsın hesabındaki paraları çektikleri iddia edildi. M.C.U., polise şikayette bulundu.

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2 kadının şşlerinden boşanmış olduğu ve birer çocuk annesi olduğu ortaya çıkarken, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği personelleri tarafından gözaltına alındı. 2 kadın haklarındaki iddiları kabul etmeyip borç para aldıklarını savundular.

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"Gasp, alıkoyma ve kasten yaralama" suçlarından Samsun Adliyesine sevk edilen F.A. ve Ö.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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