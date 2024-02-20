2 sürücüye rekor ceza

Kaynak: İHA
2 sürücüye rekor ceza
İstanbul Beylikdüzü'nde araçlarıyla drift yapan 2 sürücünün görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Polis yakaladığı 2 sürücünün ehliyetlerine 2 ay el koyarken, toplam 64 bin 466 lira para cezası kesti.

Beylikdüzü’nde, iki sürücü araçlarını kontrolsüz bir şekilde döndürerek tehlikeli bir sürüş yaptı. Bu sürüş şekline drift deniyor. Bu sürücülerin bu anları bir başka kişi tarafından videoya alındı ve sosyal medya adı verilen internet platformlarında paylaşıldı.

Bu paylaşım, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün dikkatini çekti ve bu sürücülerin kimliklerini tespit etmek için soruşturma başlattı.

Soruşturma sonucunda, sürücülerin plakaları 34 MRC 58 ve 34 VUS 99 olduğu belirlendi. Bu sürücüler, Beylikdüzü Marinada adlı bir yerde drift yapmışlardı.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sürücüleri yakalayarak gözaltına aldılar. Gözaltına alınan sürücülerin isimleri Gökhan K. ve Özkan A. idi. Bu sürücülerin yaptıkları sürüş, Türk Ceza Kanunu’na göre suç sayılıyor.

Bu suçun cezası, sürücülerin ehliyet adı verilen sürüş belgelerine 2 ay süreyle el koymak ve 64 bin 466 lira para cezası kesmektir. Bu ceza, Türkiye’de drift yapan sürücülere verilen en yüksek cezalardan biridir. Bu ceza, sürücülerin yaptıkları sürüşün ne kadar tehlikeli olduğunu göstermektedir.

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