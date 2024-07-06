2 Tofaş marka araç kafa kafaya çarpıştı

Kaza, bu akşam Hacımercan yolu Ünlüce Mahallesi’nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre Sapanca yönünde ilerleyen H.Ş. kontrolündeki 54 SH 764 plakalı Tofaş otomobil ile karşı yönden gelen S.O.'nin kullandığı 67 ABS 542 plakalı Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücü H.Ş. ile yanında yolcu olarak bulunan D.Ş. ve ismi bilinmeyen bir kişi daha yaralandı. Yapılan ihbar üzerine kaza yerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. 3 yaralı sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerin sonrasında ardından hastaneye kaldırılırken kazaya ile ilgili inceleme başlatıldı.