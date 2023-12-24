2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar

Kaynak: Haber Merkezi
2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar
Zonguldak’ta 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismarda bulunup ölümüne neden olan 25 yaşındaki Furkan Sevinç hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Zonguldak’ta 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismarda bulunan daha sonra da tokat atıp havaya fırlatarak bebeğin ölümüne neden olan Furkan Sevinç hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istendi.

18 Mayıs günü, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, Furkan Sevinç Meryem Ö’nün evinde geceyi geçirdi. Sabah olduğunda Meryem Ö., 8 yaşındaki diğer çocuğunu aldı ve markete gitti. Anne Meryem Ö. Marketteyken, Furkan Sevinç, 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismarda bulundu. Bebek bayılınca uyansın diye havaya fırlattı ve tokat attı. Daha sonra bebeği hastaneye götürdü ve kendini bebeğin dayısı olarak tanıttı. Hastanede bebeğe yapılan muayenenin ardından gerçek anlaşıldı ve Sevinç yakalandı.

2 yaşındaki bebek müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğin naşı şehir mezarlığına defnedildi, cenazesine ise ailesinden kimse gelmedi.

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BEBEĞİN ANNESİ DE TUTUKLANDI

Furkan Sevinç suçlamayı kabul etti. Savcı, dosyanın genel ahlaka aykırı olduğunu iletti ve duruşmanın kapalı olmasına hükmetti. Bebeğin annesi Meryem Ö. Ve Furkan Sevinç tutuklandı. Annenin diğer kızı R.Ö.’nün de istismara uğradığı iddia edildi ve bunun üzerine, M.G., Ö.C. ve C.S.de tutuklandı.

Mahkemede bebeğin ve ablasının dosyaları ayrıldı. Furkan Sevinç, 'kendini koruyamayacak durumdaki kişiyi canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme', 'nitelikli cinsel istismar' ve 'cinsel saikle çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 2 kere ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapse mahkum edildi.

Bebeğin annesinin, diğer kızı olan R. Ö.’nün cinsel istismar soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu belirtildi.

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