Cinsel istismara uğrayan Nisanur bebeğin ölümü davasında karar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Cinsel istismara uğrayan Nisanur bebeğin ölümü davasında karar
Zonguldak’ta 2 yaşındaki Nisanur Ö. bebeği cinsel istismar edip, öldüren Furkan Sevinç (25), ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis cezasına mahkum oldu.

Olay, 18 Mayıs’ta Çaycuma ilçesinde yaşandı. Furkan Sevinç, Meryem Ö.'nün (38) evinde kaldı. Ertesi gün Meryem Ö., diğer kızını markete götürdü. Bu arada Sevinç, evdeki Nisanur Ö. bebeğe tecavüz etti. Bebek baygınlaşınca Sevinç, onu uyandırmak için havaya fırlattı ve tokatladı. Bebek kendine gelmeyince Sevinç, yaya olarak hastaneye götürdü. Sevinç, burada bebeğin dayısı olduğunu ve nöbet geçirdiğini söyledi. Muayene sonucu bebeğin tecavüze uğradığı ortaya çıkınca Sevinç, tutuklandı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan bebek, hayatını kaybetti. Bebeğin cenazesi, ailesinin katılmadığı bir törenle şehir mezarlığına defnedildi. Nisanur bebeğin ölümü ve ablası R.Ö.'nün fuhuşa sürüklenmesi ve tecavüze uğraması iddialarıyla ilgili soruşturma dosyaları birbirinden ayrıldı.

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“CEZAMI HAK ETTİM”

Bebeğin ölümü ve tecavüzüyle ilgili davanın Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan karar duruşmasına, Furkan Sevinç, SEGBİS ile bağlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı ve sanık avukatı, salonda yer aldı. Anne Meryem Ö. ise duruşmaya gelmedi. Kapalı görülen duruşmada, sanık Sevinç’e son sözü soruldu. Sevinç, “Cezamı hak ettim, vicdanınız rahatsa verin” dedi.

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EN YÜKSEK ‘TECAVÜZ’ CEZASI

Mahkeme heyeti, Sevinç’i ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Ayrıca Sevinç’e, ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan en yüksek sınırdan 30 yıl hapis cezası verdi.

Sevinç, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise beraat etti. Kararın açıklanmasından sonra Sevinç, “Cezam ne kadar oldu” diye sordu. Mahkeme başkanı, sanığın cezasını tekrar söyledi ve duruşma bitti.

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