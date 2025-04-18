2 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

Kaynak: İHA
2 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Eski Hastane Kavşağı'na yakınlarında kaza meydana geldi. Yola aniden fırlayan ve aracın çarpmasıyla yaralanan 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Eski Hastane Kavşağı'na yakınlarında meydana geldi. Karayolları istikametinden sanayi istikametine seyir halindeki Aydın S., idaresindeki 10 LG 293 plakalı otomobil yola aniden fırlayan 2 yaşındaki F. H., isimli yabancı uyruklu çocuğa çarptı. Yaşanan trafik kazasında 2 yaşındaki F. H., yaralandı. Yaralı çocuk olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

2 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

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