2 yıl önce boşandığı eşini evinde öldürdü. Kadın cinayetleri durmak bilmiyor

Antalya'da 2 çocuk annesi kadın, 2 yıl önce ayrıldığı eşi tarafından tabancayla öldürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.