2 yıl önce boşandığı eşini evinde öldürdü. Kadın cinayetleri durmak bilmiyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbar sonrası sağlık ve Manavgat Emniyet İlçe Müdürlüğü ekipleri alarma geçti.
Kavaklı Mahallesi 6529 Sokak bir apartmanın zemin kat dairesine giren ekipler, tek başına yaşayan 40 yaşındaki Banu Uzun’un cansız bedeniyle karşılaşırken, ekipler olay yerinde incelemeler yaptı.
İncelemeler sonucunda otelde kat görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen 2 çocuk annesi Banu Uzun’un boynundan tek kurşunla vurulduğu belirlendi. Uzun’un cenazesi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu gönderildi.
Uzun'un cinayetinin şüphelisi olduğu belirlenen ve 2 yıl önce ayrıldığı ikinci eşi E. A, olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalandı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.