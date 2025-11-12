Azerbaycan'dan havalanan Türk kargo uçağının Gürcistan'da düşerek 20 askerin şehit olması Türkiye gündemindeki yerini koruyor. Türkiye'nin yasa boğulduğu olayla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

BAHÇELİ'DEN 'HER İHTİMAL' VURGUSU

Bahçeli'nin açıklamasında olayla ilgili her ihtimalin dikkat ve titizlikle araştırılacağını vurgulaması dikkat çekti. Bahçeli "Resmi açıklama kamuoyuyla paylaşılmadan, uçağın düşüşüne yol açan asıl amiller gün yüzüne çıkartılmadan dile getirilen her iddia spekülasyon, her ifade hükümsüz ve temelsiz kalacaktır." ifadelerini kullandı.

MHP liderinin açıklaması şöyle

"Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kayıtlı C-130 tipi askeri kargo uçağımızın Türkiye’ye gelmek üzere Azerbaycan’ın Gence şehrinden havalandıktan bir süre sonra Gürcistan hava sahasında elim bir kazaya uğrayarak düşmesi, bu suretle uçakta bulunan yirmi kahraman askerimizin şehadeti milletimize büyük bir acı yaşatmıştır.

Bu elim ve feci olay elbette bütün yönleriyle incelenecek, her ihtimal dikkat ve titizlikle araştırılacaktır.

Kaldı ki beklentimiz ve temennimiz de budur.

'RESMİ AÇIKLAMA PAYLAŞILMADAN HER İFADE TEMELSİZDİR'

Resmi açıklama kamuoyuyla paylaşılmadan, uçağın düşüşüne yol açan asıl amiller gün yüzüne çıkartılmadan dile getirilen her iddia spekülasyon, her ifade hükümsüz ve temelsiz kalacaktır.

Bilirkişilik taslayan kimi aymazların milletimizin aklını karıştırmaya, maksatlı ve mahsurlu şekilde dedikodu yaymaya, ortamı germeye inatla heves ve niyet etmeleri izahı olmayan garabet bir yanlış şeklinde değerlendirilecektir.

Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum.

Kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve büyük Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyorum."