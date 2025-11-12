Gürcistan-Azerbaycan sınırındaki dağlık arazide dün saat 06.30'da meydana gelen kaza sonucunda C130 tipi kargo uçağı düşmüş ve kazada 20 askerimiz şehit olmuştu. Arama kurtarma çalışmaları halen bölgede devam ediyor.

19 ASKERİN NAAŞINA ULAŞILDI

Gürcistan İçişleri Bakanı Geka Geladze tarafından yapılan açıklamada 20 askerden 19'unun naaşlarına ulaşıldığı 1 askerin naaşına ulaşmak için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, şehitlerimizin naaşlarının Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.

Duran açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen uçağımız ile ilgili arama kurtarma ve kaza kırım ekipleri çalışmalarına devam etmektedir. Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir. Enkaz arama kurtarma çalışmalarında ilk andan itibaren tüm imkânlarını seferber ederek hızlı reaksiyon gösteren ve bizlere destek sağlayan Gürcistan makamlarına teşekkür ediyoruz. Konu ile ilgili gelişmeler paylaşılmaya devam edilecektir.

Uçak kazasında şehit olan askerlerimizin isimleri şöyle;

-Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

-Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen

-Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Korkmaz

-Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir

-Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan

-Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın

-Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu

-Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan

-Hava Uçak Bakım Kıdemli Başçavuş Ümit İNCE

-Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca

-Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan

-Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emre Altıok

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş

-Hava Uçak Bakım Astsubay Ramazan Yağız