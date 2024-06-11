20 asker sınırı geçince sınırda ateş açıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
20 asker sınırı geçince sınırda ateş açıldı

Güney Kore ordusu, yaklaşık 20 Kuzey Kore askerinin sınırı geçmesi üzerine uyarı ateşi açıldığını açıkladı. Olay sonrası Kuzey Kore askerlerinin kendi sınırlarına geri döndüğü bildirildi.

Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki gerginlik, bu kez sınır bölgesine sıçradı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamaya göre, Pazar günü yerel saatle 12.30 sularında yaklaşık 20 Kuzey Kore askeri, Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) içinde yer alan Askeri Sınır Çizgisi'ni (MDL) geçti. Güney Koreli askerlerin uyarı ateşi açması üzerine, Kuzey Koreli askerler kısa süre içinde kendi sınırlarına geri çekildi.

JCS sözcüsü Albay Lee Sung-jun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, DMZ'nin ot ve çalılarla kaplı olduğunu ve bu nedenle sınır işaretlerinin görülmesinin zor olabileceğini belirtti. Lee, Kuzey Koreli askerlerin DMZ içinde bilinmeyen bir görev üzerinde çalıştığını ve sınırı yanlışlıkla geçtiklerinin düşünüldüğünü ifade etti.

Son günlerde iki ülke arasındaki gerilim artmış durumda. Kuzey Kore’nin, Güney Kore'nin sınır bölgelerine çöp taşıyan bini aşkın balon göndermesi, bölgede tansiyonu yükseltmişti. Bu gelişme üzerine Seul yönetimi, 2018 yılında Kuzey Kore ile imzalanan askeri gerilimleri azaltma anlaşmasını tamamen askıya aldı. Ayrıca, Güney Kore’nin Kuzey Kore’ye yönelik propaganda yayını yapan dev hoparlörleri sınır bölgesine yeniden kurduğu bildirildi.

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