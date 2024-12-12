Çanakkale depremi sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı

Çanakkale Saros Körfezi'nde saat 14.34'de yaşanan 4.6 büyüklüğündeki deprem epey şiddetli hissedildi. Bölge halkını korkutan depremin derinliği 14.5 kilometre olarak ölçülürken, Prof. Dr. Naci Görür'den sarsıntı ile ilgili bir açıklama geldi.

NACİ GÖRÜR'DEN UYARI

Görür sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda "Çanakkale Eceabat’ta 4,4 deprem oldu. Deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu içerisinde. Bu deprem fayın Marmara’da kırılması beklenen kesimini öyle veya böyle, az çok etkileyecektir" ifadelerini kullandı.