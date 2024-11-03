20 günde yakaladı, bir gecede kaçırdı

Antakya ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde yaşayan Hikmet Karaoğlan, deprem sonrası Habibi Neccar Dağının eteklerine yakın olan müstakil evde yaşıyordu. Depremde evi yıkıldı, dağa yakın yerde olan evinde kümeslerindeki hayvanlarına bakarak zaman geçirmeyi tercih etti.

Kümesindeki hayvanların her geçen gün tek tek telef olduğunu fark eden Karaoğlan, tavuklarını ve horozlarını sansarın telef ettiğini anladı. Durumu anlayan Karaoğlan, tuzak kurdu ve 20 gün süren operasyonla sansarı yakalamayı başardı. Karaoğlan, hayvanı çelik tellerle kaplı kafesin içerisine hapsetti. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine hayvanı teslim etmek için bir gün bekleyen Karaoğlan, sabah kümese gittiğindeyse sansarın telleri parçalayarak kaçtığını fark etti. Sansarı elinden kaçıran Karaoğlan, 30 hayvanını telef eden sansarı yakalamak için mahalle olarak nöbette olduklarını söyledi.

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"BİZ ONA KIYAMADIK"

Sansar, 30'a yakın tavuğunu ve horozunu yedi, ancak hayvanların sahibi ona kıyamadı. Hikmet Karaoğlan, "Sansarlar, 15 aydır bizim tavukları telef ediyor. Biz de sansar için dün gece bir kafes hazırladık. 20 günlük süren bir operasyonda sansarı yakaladık. Sansar bizim tavukları öldürdü ama biz ona kıyamadık öldürmedik. Dün akşam kafesteydi, kafesin içine yumurta da koyduk. Sabah uyandığımızda kafese baktık sansar, kafesteki tellere parçalamış kaçmış. Sansar ismi gibi; akıllı, uyanık ve sinsi bir hayvanmış. Sansar şu ana kadar 30 tavuğumuzu öldürdü. Her akşam arkamdaki kümese ve aşağıdaki kümese geliyorlar. Her akşam bir sansar operasyonu var. Ortalama bu çevrede 8 ila 10 sansar var, mahalleli olarak biz de onların peşindeyiz. Onları öldürmeyeceğiz ve kıyamıyoruz. Onlara tuzak kurup akşam nöbette bekliyoruz. Sansarlar arasında davamız var. Ailem çok üzgün tavuklarımız vardı artık yoklar. Sansar bizi mağdur etti. Sansarı bir dahaki tuzakta yakalayıp sonra doğa korumaya bırakacağız" ifadelerini kullandı.