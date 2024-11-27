20 koyun donarak telef oldu

Yoğun kar yağışının ardından, köyün yüksek kesimlerinde bulunan merada hayvanların yolda ilerleyememesi nedeniyle sürü sahipleri yaklaşık 6 saat arazide mahsur kaldı.

Mahsur kalan sürü sahipleri hayvanlarının güvenliği için yetkililere başvurdu. Gürün Kaymakamlığı, Gürün Belediyesi ve Gürün Özel İdaresi ekiplerinin gelmesiyle kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Hem köydeki vatandaşlar hem de ekipler, iki çoban ve 600 koyunun sağlıklı bir şekilde kurtarılması için hummalı şekilde çalışmalarını sürdürdü. Gerçekleştirilen 6 saatlik kurtarma çalışmalarının ardından 35 koyunun 20’si donarak 15’i ise kurtlar tarafından parçalanarak telef oldu.