20 koyun donarak telef oldu

Kaynak: İHA

Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Kındıralık Köyü'nde, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 35 koyunun 20’si donarak 15’i ise kurtlar tarafından parçalanarak telef oldu. Mahsur kalan 2 çoban ve 600 küçükbaş hayvan kurtarıldı.

Yoğun kar yağışının ardından, köyün yüksek kesimlerinde bulunan merada hayvanların yolda ilerleyememesi nedeniyle sürü sahipleri yaklaşık 6 saat arazide mahsur kaldı.

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Mahsur kalan sürü sahipleri hayvanlarının güvenliği için yetkililere başvurdu. Gürün Kaymakamlığı, Gürün Belediyesi ve Gürün Özel İdaresi ekiplerinin gelmesiyle kurtarma çalışmaları başlatıldı.

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Hem köydeki vatandaşlar hem de ekipler, iki çoban ve 600 koyunun sağlıklı bir şekilde kurtarılması için hummalı şekilde çalışmalarını sürdürdü. Gerçekleştirilen 6 saatlik kurtarma çalışmalarının ardından 35 koyunun 20’si donarak 15’i ise kurtlar tarafından parçalanarak telef oldu.

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