20 metre tünel kazmışlar. Ne için kazdılar?

Kaynak: AA
20 metre tünel kazmışlar. Ne için kazdılar?
Mersin'in Erdemli ilçesinde, 8 şahıs 20 metre uzunluğunda tünel kazdı. Şahısların tüneli neden kazdığı merak konusu oldu.

Erdemli ilçesinde bir grup şahsın yerin 17 metre altına tünel kazdıkları tespit edildi. Konu üzerine çalışma başlatan Mersin İl Jandarma Komutanlığı tüneli kazdığı tespit edilen 8 şahsı gözaltına aldı.

Komutanlıktan yapılan tünel açıklamasında, ilçenin kırsal alanında izinsiz kazı yapıldığı ihbarını aldıkları ve bu ihbar doğrultusunda operasyon yaptıkları belirtildi.

Bölgeyi inceleyen ekipler, 20 metre uzunluk ve 17 metre derinliğinde tünel oluşturup kazı yapan 8 zanlıyı suçüstü yakaladı. Jandarmaya götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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