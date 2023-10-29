20 milyon maç bileti gerekiyor

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde turnuvanın biletlerine taraftarlardan ilgi büyük.

UEFA yaptığı açıklamada 20 milyonun üzerinde bir Bilet talebi olduğu ifade edilirken 14 Temmuz'daki final karşılaşması için 2.3 milyona yakın bir başvuru olduğu duyurdu.

AÇILIŞ MAÇINA TALEP 1.5 MİLYON

Turnuvanın açılış maçı içinse bilet talebinin 1.4 milyonun üzerinde olması dikkat çekti.

İlk satış döneminde başvuruların yüzde 65'inin Almanya'da geldiği, sonrasında en çok talebin İngiltere, Fransa, İspanya ve Avusturya'dan olduğu ifade edildi.

Avrupa dışındansa en yoğun talebin ABD, Kanada, Avustralya, Çin ve Meksik'dan geldiği açıklandı.