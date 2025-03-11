20 pideden yaptı gören bir daha baktı

Kaynak: İHA

Kastamonu’da faaliyet gösteren bir ekmek fırınında pişirilen üç metre uzunluğundaki Ramazan pidesi 600 liraya satıldı. Sosyal medyada paylaşılan pide vatandaşlardan da büyük ilgi gördü.

Kastamonu’da şehir merkezinde faaliyet gösteren bir fırında 3 metre uzunluğunda Ramazan pidesi, pişirildi. 20 pide ile eş değer gramaja sahip pide, ekmek fırınındaki kara fırında pişirildi. Üç kişi tarafından taşınabilen pide 600 liraya satıldı. Görüntüleri sosyal medyada paylaşılan pide vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.

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Pideyi gören vatandaşların şaşırdığını ifade eden fırın işletmecisi Abdullah Demirci, "Üç kuşaktır fırıncıyız. Babam, amcalarım, dedem, şimdi de bizler fırıncılık yapıyoruz. Daha önce faaliyette bulunduğumuz İnebolu ilçesinde de zaman zaman Ramazan ayında bu şekilde büyük pideler yapıyorduk. Bu yılda Kastamonu’da şehir merkezindeki fırınımızda değişiklik olsun diye yaptık" dedi.

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Demirci "Pideye karşı güzel bir ilgi oldu. Bundan sonrada ara ara büyük Ramazan pidesi yapmaya gayret edeceğiz. Tezgaha pideyi koyduktan sonra 20 pide büyüklüğünde, 3 metre boyutunda. Vatandaşlar da şaşırdı, pideyi görünce, kimisi fotoğraf çektirdi. Kimisi yakınlarıyla paylaştı, bazıları da sosyal medyasında paylaştı. Güzel değişik bir durum oldu, bizi de mutlu etti. Ramazan ayında güzel bir anı oldu. 20 pide büyüklüğündeydi, 600 liraya satıldı. Bundan sonrada ara ara büyük boyutta pide yapacağız" dedi.

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