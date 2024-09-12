20 yaşındaki futbolcu kalp krizinden hayatını kaybetti

Aydın 1. Amatör Küme ekiplerinden Sökegücü Spor Kulübü’nde forma giyen Üzeyir Aktepe dün akşam saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi. 20 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti. Genç futbolcunun talihsiz ölümü sonrası başta ailesi olmak üzere sevenleri büyük üzüntü yaşadı.

Sökegücü Kulüp Başkanı Haluk Akyıldız, sosyal medya paylaşımında üzüntüsünü dile getirdi. Akyıldız paylaşımında, “Üzeyir Aktepe’nin vefat haberini aldık. Çok değerli bir gencimizi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz. Mekanın cennet olsun. Seni hiç unutmayacağız” dedi.

Aktepe'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Aktepe'nin otopsi sonrası, Söke’de toprağa verileceği öğrenildi