20 yaşındaki futbolcu kalp krizinden hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
20 yaşındaki futbolcu kalp krizinden hayatını kaybetti

Aydın’da amatör kümede futbol oynayan 20 yaşındaki Üzeyir Aktepe kalp krizi geçirdi. Genç futbolcu hayatını kaybetti.

Aydın 1. Amatör Küme ekiplerinden Sökegücü Spor Kulübü’nde forma giyen Üzeyir Aktepe dün akşam saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi. 20 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti. Genç futbolcunun talihsiz ölümü sonrası başta ailesi olmak üzere sevenleri büyük üzüntü yaşadı.

Sökegücü Kulüp Başkanı Haluk Akyıldız, sosyal medya paylaşımında üzüntüsünü dile getirdi. Akyıldız paylaşımında, “Üzeyir Aktepe’nin vefat haberini aldık. Çok değerli bir gencimizi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz. Mekanın cennet olsun. Seni hiç unutmayacağız” dedi.

Aktepe'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Aktepe'nin otopsi sonrası, Söke’de toprağa verileceği öğrenildi

20-yasindaki-amator-futbolcu-kalp-krizin-386320-107098.jpg

Son Haberler
Ballon d'Or açıklamalarına videolu cevap: Benzema şov yaptı
Ballon d'Or açıklamalarına videolu cevap: Benzema şov yaptı
İBB Meclisi'nden 2 bin 500 yeni taksi için onay. İstanbulluların gözü kulağı bu haberdeydi
İBB Meclisi'nden 2 bin 500 yeni taksi için onay. İstanbulluların gözü kulağı bu haberdeydi
Rusya: Kursk bölgesinde 10 yerleşim birimini geri aldık
Rusya: Kursk bölgesinde 10 yerleşim birimini geri aldık
Cezaevi firarisi bacanın üzerinde yakalandı
Cezaevi firarisi bacanın üzerinde yakalandı
'Rusya, Karadeniz'de tahıl gemisini vurdu' Ukrayna'dan çarpıcı iddia
'Rusya, Karadeniz'de tahıl gemisini vurdu' Ukrayna'dan çarpıcı iddia