Kovaladığı husumetlisini sığındığı iş yerinde öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Saruhanlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Enver Yılmaz, anlatılanlara göre sokakta karşılaştığı husumetlisi S.T. ve yanındakilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın hızla kavgaya dönüşmesi üzerine Enver Yılmaz, kaçarak bir iş yerine girdi. S.T. ve beraberindekiler, kovaladıkları Enver Yılmaz'ı, sığındığı iş yerinde tabancayla vurdu.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yılmaz olay yerinde can verdi. S.T. ve beraberindeki 4 kişi ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Enver Yılmaz’ın cansız bedeni, Saruhanlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, S.T ve 4 şüpheliyi olayda kullandıkları tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.