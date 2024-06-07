20 yaşındaki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti



Kuyucak ilçesinde meydana gelen ve 20 yaşındaki gencin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan kaza, Aydın-Denizli karayolu üzeri Pamukören Mahallesi sınırlarında sabahın erken saatlerinde meydana geldi.

Olay yerinden aktarılan bilgilere göre, 20 yaşındaki Lütfi Güner idaresindeki motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucu refüje çarparak karşı şeride geçti. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kendilerine yapılan ihbar sonrasında bölgeye sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Kısa zaman içerisinde olay yerine gelen sağlık personelleri yaptıkları incelemelerde Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Güner'in cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.