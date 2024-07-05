20 Yıl boyunca çekiç yerine el bombası kullandı

Çin'de yaşanan olağanüstü bir olay, sosyal medyada geniş yankı buldu. Bir yaşlı kadının, yıllardır bilmeden bir el bombasını çekiç olarak kullanması, güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle sonuçlandı.

Kadının, 20 yıl önce bulduğu ve nereden geldiği meçhul olan bu patlayıcıyı, bir alet olarak kullandığı anlaşıldı. Bu tehlikeli durum, yetkililerin dikkatini çekti ve derhal bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, büyük bir dikkat ve titizlikle el bombasını kontrollü bir şekilde imha etti. Olay, çevre sakinleri arasında şaşkınlık ve rahatlama hissi uyandırdı.