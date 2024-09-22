20 yıl sonra ilk kez kamera karşısına geçti

Hollyoaks'taki başarılı oyunculuğuyla üne kavuşan Elize du Toit, diziyi bıraktıktan 20 yıl sonra bile genç görünümünü koruyor.

2000 yılında Hollyoaks'ta canlandırdığı Izzy Davies rolüyle ünlendi ve bu rolü 2004'e kadar sürdürdü. 2007 yılında kısa süreli bir geri dönüş yaptı, ancak o tarihten bu yana diziden uzak kaldı. 44 yaşındaki Elize, hala dizideki görünümüyle neredeyse aynı.

Son dönemlerde daha çok yönetmenlik ve senaristlik projelerine yönelen Elize, en son "Lilias Adie" adlı kısa filmi yazıp yönetti. Proje hakkında konuşmak için YouTube'da bir videoda yer aldı. Elize, dizi yıldızı olduğu dönemde mayo ve cesur kıyafetlerle birçok seksi poz verdi ve figürünü sergiledi.

Hollyoaks sonrası kariyerinde, Casualty ve Waterloo Road gibi dizilerde rol aldı. 2012 yılında ise James Bond filmi Skyfall'da Judi Dench'in canlandırdığı M karakterinin asistanını canlandırarak uluslararası bir projede yer aldı.

Elize, 2008 yılında Hollywood yıldızı Rafe Spall ile çıkmaya başladı ve çift 2010 yılında evlendi. Üç çocuk sahibi olan çift, 2021'de yollarını ayırdı. Elize, kariyerine ve projelerine odaklanmaya devam ediyor.