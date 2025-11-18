Dikkat çeken bir röportaj ilginç bir yaşamı ortaya çıkardı. 20 yıldır dağda yaşayan adamın hikayesi, sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

Furkan Lök isimli YouTuberın videosu dikkat çekti.

Yaşlı adama dikkat çeken sorular soran röportajı yapan muhabirin şaşkılığı gündem oldu.

İşte o röportaj:

"Ülkemizdeki güncel olaylarda haberin var mı?" Diyen muhabire yaşlı vatandaşın "Yok" dediği görüldü.

Ayrıca muhabirin "Mehmet amca böyle bir yerde yaşıyor" diyerek adamın yaşadığı yeri göstermesi dikkat çekti.

"Mehmet amca otlatla mı besleniyordu?" Sorusuna yaşlı adam, "Hiç edemezsek onu yer içeriz" dedi.

Muhabir, "Arkadaşlar Mehmet amca, ülkeminiz Cumhurbaşkanını bilmiyor. Hayatında şehir merkezine gitmemiş" sözlerini kullandı.

Ayrıca yaşlı adamın, "Gaziantep neresi bilmiyorum." demesi dikkat çekti.