200 bin çocuğu istismar ettiler. Skandal ortaya çıktı

İspanya’da 200 binden fazla çocuğun Katolik din adamlarının cinsel istismarına maruz kaldığı iddia edildi.

200 bin çocuğu istismar ettiler. Skandal ortaya çıktı

İspanya Katolik Kilisesi'nde çocuklara yönelik cinsel istismara ilişkin resmi soruşturma, El Pais gazetesi tarafından 2018 yılında başlatılan ve o tarihten bu yana iddia edilen binden fazla istismar vakasına ilişkin bir veri tabanı oluşturan bir soruşturmanın ardından başlatılmıştı. Konuyla ilgili ilk rapor 2021 yılında yayımlanmıştı.

İspanya'da hükümet düzeyinde hak ihlallerini takip eden Ombudsmanlık görevinde bulunan , Kilise'yi istismarları örtbas etme girişimleri nedeniyle eleştirdi. Gabilondo, "Olanlar bu sessizlik yüzünden mümkün oldu" dedi.

İspanya Kongresi tarafından geçen yıl sipariş edilen 700 sayfalık rapor, komisyonun 800 bin kişi üzerinde gerçekleştirdiği bir anketin sonucunu ortaya koyuyor.

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"İNTİHAR EDEN İNSANLAR VAR"

Buna göre ülkedeki yetişkin nüfusun yüzde 0.6'sı, yani yaklaşık 39 milyon kişi, çocukken din adamları tarafından cinsel istismara uğradığını söyledi.

Raporda ayrıca, istismara maruz kalan 487'den fazla kişinin ifadelerine de yer verildi.

Rakamların ihtiyatla ele alınması gerektiğini söyleyen Gabilondo, "İntihar ederek [ölen] insanlar var... hayatlarını asla bir araya getiremeyen insanlar var. Yıllardır şu ya da bu şekilde haksız bir sessizlikle örtülü kalan acı ve yalnızlık durumuna bir yanıt vermek gerekiyor" dedi.

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