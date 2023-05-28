200 milyon Sterlinlik maçı Luton aldı

Editör: Fatma Demirkaya

Wembley'deki finalde tarihi anlar yaşandı. 1-1 biten 120 dakikanın ardından mücadeleyi penaltılar sonunda 6-5 kazanan Luton Town Premier Lig'e yükselmeyi başardı.

Burnley ve Sheffield United'ın ardından Luton da yeni sezonda Premier Lig'de mücadele edecek.

Premier Lig'e yükselen Luton Town ödüllerin en önemlisini, İngiltere'nin zirve mücadelesine yükselerek kazanırken bir servetin de sahibi oldu.

Ligin yeni üyesi sadece katılım sağlama başarısından dolayı gelecek sezon en az 200 milyon Pound'luk geliri kasasına koydu.

Luton Town, 1992'de ligin adı değişmeden ve Premier Lig olmadan hemen önce lige veda etmişti.

Coventry City ise 22 yıl sonra Premier Lig'e dönme fırsatını kullanamadı.



