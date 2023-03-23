2000 kişi AKP'den CHP'ye geçti

Artı Gerçek'ten Remzi Budancir'in haberine göre, Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday göstermesinin ardından Diyarbakır'da AKP'den CHP'ye geçişler arttı.

CHP il yönetiminin verdiği bilgiye göre, Kılıçdaroğlu adaylığı öncesi CHP’ye gelip üyelik kaydı yaptıranlar 6-7 kişiydi. Ancak adaylığın kesinleşmesinin ardından bu sayı 400 - 500’ü aştı.

CHP’li yetkililerin aktardığına göre CHP’ye gelip üye kaydı yaptıranların yüzde 90’ından fazlası AKP’li, AKP’de siyaset yapanlar ya da seçmenleri. CHP’nin mevcut il Başkanı Abdullah Atik de AKP’den CHP’ye geçen isimlerden.