2000 yıllık tarihi esere sevgilisinin ve kendinin adını kazıdı. Tarihi esere saygısızlık eden sadece bizimkiler değilmiş

İtalya’da bir turistin kendisinin ve kız arkadaşının adını 2000 yıllık tarihi kolezyum duvarlarına kazıması tepkilere neden oldu.

2000 yıllık tarihi esere sevgilisinin ve kendinin adını kazıdı. Tarihi esere saygısızlık eden sadece bizimkiler değilmiş

Editör: Sami Gürel

Başkent Roma'daki Kolezyum'un duvarına kendisinin ve kız arkadaşının isimlerini kazıyan bir adamın görüntülenmesi İtalyanları öfkelendirirken, polisin soruşturma başlattığı bildirildi.

İngilizce konuştuğu bildirilen turistin, yaklaşık 2000 yıllık anıtın duvarına kendisinin ve kız arkadaşının adını bir anahtarla kazıdığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Olayın ne zaman gerçekleştiği araştırılırken, turistin kolezyum tuğlalardan birine 'Ivan + Hayley 23' yazdığı görüldü.

Kimliği henüz belirlenemeyen zanlı daha sonra arkasını döndü ve "Ciddi misin adamım?" diyen görgü tanığına sırıttı.

İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano videoyu paylaşarak, "bir turistin adını kazımak için dünyanın en ünlü yerlerinden biri olan Kolezyum'u tahrif etmesinin çok ciddi, değersiz ve büyük bir nezaketsizlik işareti olduğunu" söyledi.

Bakan, ‘’bunu kim yaptıysa umarım tespit edilir ve yasalarımıza göre cezalandırılır" dedi.

Suçlu bulunduğu takdirde, turistin en az 15 bin Euro para cezası ve bir yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceği bildiriliyor.

Kolezyum'un müdürü Alfonsina Russo, Daily Mail'e verdiği demeçte, "Kolezyum'a eğitimsiz insanlar geldiğinde bu tür bir holiganlık olur ve umarım benzerleri yaşanmaz’’ dedi.

Görüntüler İtalya'da tepkilere neden olurken, akıllara Türkiye'de de yaşanan benzer durumlar geldi. Ülkemizde de özellikle tarihi eserlerin duvarlarına vatandaşlar tarafından isimler kazınarak ciddi zararlar verdiği sıklıkla görülüyor.

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