2000’lerin popüler kız grubu 11 yıl sonra sahneye çıktı

Cheryl Cole, Nadine Coyle, Nicola Roberts ve Kimberley Walsh, 2021'de kanserden ölen grup arkadaşları Sarah Harding için bir araya geldiler.

Son performanslarının üzerinden on yılı aşkın bir süre geçtikten sonra Girls Aloud, Sarah'a adanan geri dönüş turunun ilk gecesi için Cuma günü Dublin'deki 3Arena'da sahneye çıktılar.

Girls Aloud, açılış gecesinde merhum grup arkadaşları Sarah ve onun vokallerinin yer aldığı bir video eşliğinde I'll Stand By You şarkısını söyleyerek hayranlarını gözyaşlarına boğdu.

Kızlar, 2002'de Popstars: The Rivals'ı kazandıktan sonra 2002'de ikonik kız grubunu kurdular ve 2012'de 10. yıl dönümleri için yeni müziklerle yeniden bir araya geldiler.

Aradan geçen onca yılın ardından 2024'te tekrar bir araya gelen grubun Londra, Edinburgh, Cardiff ve Liverpool gibi İngiltere'nin büyük şehirlerini kapsayacak yeni turu Sarah'a ithaf edildi.