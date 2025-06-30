2004’ten beri bu fotoğrafta! Bu karede 21 yıldır değişmeyen tek kişi

Gazeteci Can Ataklı, NATO’nun Lahey zirvesinde çekilen toplu fotoğraf için ilginç bir yorum yaptı.

Ataklı şöyle dedi:

-NATO ülkeleri liderleri, toplu fotoğraf çekilirken Trump'ın yanında sıralandılar.

Bu fotoğraflar çekilirken kıdem ve makam sıralaması yapılıyor. En ön sıraya ev sahibi kimse o ülkenin lideri geçiyor, sonra sağa ve sola doğru kıdem sırasına göre diziliyorlar. Fotoğrafta, 2004'ten beri yer alan tek adam Erdoğan.

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2004'ten bu yana her NATO zirvesinde bu fotoğrafta Erdoğan var. Yani zirvenin kıdemlisi hiç değişmiyor. Öbür ülkeler bir şekilde değişiyor tabii...

“Türkiye demokratik seçim yapmadı, bu sebeple Erdoğan hep orada” demiyorum ama yapılan Anayasa değişiklikleri sonunda tek adam rejiminin dayatılmasıyla filan sonuç ortada.

Erdoğan yani 3 Kasım 2002’den beri Türkiye'nin başında oturuyor... Yani Amerika başkanının sağında olması da kıdem sıralamasına göre tabii... ABD Başkanı’na öncelik tanındığını da söylemeye gerek yok.