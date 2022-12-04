Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları için bekleyiş sürerken sınava giren adaylar ALES 3 sınavının sonuçlarını merak ediyor. Bu yılın üçüncüsü yapılan ALES 3 sınavı sonuçları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, 2022 ALES sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 3 sınavı 20 Kasım’da yapıldı. Sınavın ardından, sınava katılım sağlayan yüksek lisans adayları sonuç tarihi için araştırma yapmaya başladı. Peki, ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte ALES 3 sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. 20 Kasım'da gerçekleştirilen ALES 3 sınavının sonuçları 9 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

ALES 3 sınav sonuçlarının 9 Aralık sabahı saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

2022 ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.