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2022 Black Friday bugün mü? 2022 Black Friday Çılgın Cuma ne zaman?

Tüm dünyada yankı bulan alışveriş çılgınlığı Black Friday ülkemizde de Kasım ayının son haftasında gerçekleşiyor. Muhteşem Cuma veya Efsane Kasım gibi isimler verilen Black Friday’in hangi gün olduğu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Black Friday’in bugün olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 2022 Black Friday bugün mü? 2022 Black Friday Çılgın Cuma ne zaman?

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 09:54
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2022 Black Friday bugün mü? 2022 Black Friday Çılgın Cuma ne zaman?

2022 Black Friday bugün mü? 2022 Black Friday Çılgın Cuma ne zaman?
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Tüm dünyanın Black Friday olarak adlandırdığı ülkemizde ise Muhteşem Cuma veya Efsane Kasım gibi isimler verildiği Black Friday indirimleri başladı. Muhteşem Cuma veya Efsane Kasım olarak adlandırılan Black Friday’de tüm markalar ciddi indirim oranlarıyla ürünlerini satışa sunuyor. Peki, 2022 Black Friday bugün mü? 2022 Black Friday Çılgın Cuma ne zaman?

Black Friday 2022 gelip çatmışken arama motorlarında Muhteşem Cuma, Efsane Kasım fırsatları araştırılıyor. Tüm dünyada yankı bulan Black Friday alışveriş çılgınlığı ülkemizde de Kasım ayının son haftasında gerçekleşiyor. Peki, Black Friday 2022 başladı mı?

2022 BLACK FRİDAY BUGÜN MÜ?

Black Friday bu yıl 25 Kasım 2022 Cuma günü yani bugün gerçekleşiyor. Birçok alışveriş firması Black Friday kapsamında bu hafta boyunca indirim kampanyaları düzenledi. Hatta pek çok firma Black Friday, Muhteşem Cuma indirimlerini erken başlattı.

2022 BLACK FRİDAY NE ZAMAN BİTİYOR?

Black Friday 25 Kasım 2022 Cuma yani bugün gerçekleşiyor. Bu hafta boyunca yapılan indirimlerin yanında hafta sonuna yani 27 Kasım’a kadar Muhteşem Cuma, Black Friday indirimlerinin devam etmesi bekleniyor.

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