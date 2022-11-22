22 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • 2022 ehliyet fiyatları ne kadar? B ehliyet sınav ücreti, harç kaç lira?

2022 ehliyet fiyatları ne kadar? B ehliyet sınav ücreti, harç kaç lira?

Yeni yıla zammına kalmadan önce sürücüler ve sürücü adaylar ehliyetlerinde değişiklik yapmak için ehliyet fiyatlarını araştırıyor. 16 farklı kategoride sınıflandırılan ehliyet Ocak ayından sonra zamlı olarak alınacak. Peki, 2022 ehliyet fiyatları ne kadar? B ehliyet sınav ücreti, harç kaç lira?

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 11:37
Takip Et

2022 ehliyet fiyatları ne kadar? B ehliyet sınav ücreti, harç kaç lira?

2022 ehliyet fiyatları ne kadar? B ehliyet sınav ücreti, harç kaç lira?
+
Aa
-

Ehliyet almak isteyenler 2022 yılı ehliyet fiyatlarını araştırıyor. Ocak ayından itibaren ücretleri değişecek olan ehliyeti alabilmek için öncelikle sürücü kursuna gidilmesi ve sonrasında ehliyet sınavına girmesi gerekiyor. Peki, Peki, 2022 ehliyet fiyatları ne kadar? B ehliyet sınav ücreti, harç kaç lira?

Günümüzde en çok B sınıfı ehliyet alınmasına rağmen ehliyetler M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F sınıfı sürücü belgesi olmak üzere 16 farklı kategoride sınıflandırılmıştır. Öncelikle ehliyet alabilmek için adaylar sürücü kursuna yazılmalıdır. Gerekli sınavların geçilmesi halinde kişiye ehliyet alma hakkı doğar. Ehliyet sınavına girmeden önce ehliyet sınav ücreti yatırılır. Ehliyet hakkının doğması durumunda ehliyet harç ücreti ödenir. Bu ücretler yıllara ve sınıflarına göre değişiklik gösterir.

2022 EHLİYET FİYATLARI NE KADAR?

Ehliyet alma sürecinde kurs ücretleri, harç ücreti ve sınav ücreti gibi pek çok ödeme gerçekleştirilir. 2022 yılında ehliyet fiyatları şu şekildedir;

A, A1, A2 ve F Sınıfı İçin Harç Ücreti: 370,40 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 280 TL, Vakıf Payı:65 TL, Toplam:715,40 TL

B Sınıfı İçin Harç Ücreti:1.116,90 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 280TL, Vakıf Payı:65 TL, Toplam: 1.461,90 TL

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M Sınıfı İçin Harç Ücreti: 1.863,70 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 280 TL, Vakıf Payı:65 TL, Toplam:2.208.70 TL

A VE F SINIFI EHLİYET FİYATLARI

Harç Ücreti: 370,40 TL

Değerli Kağıt Bedeli: 280 TL

Vakıf Payı:65 TL

Toplam: 715,40TL

B SINIFI EHLİYET FİYATLARI

Harç Ücreti: 1.116,90 TL

Değerli Kağıt Bedeli: 280 TL

Vakıf Payı:65 TL

Toplam: 1.461,90 TL

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G VE M SINIFI EHLİYET FİYATLARI

Harç Ücreti: 1.863,70 TL

Değerli Kağıt Bedeli: 280 TL

Vakıf Payı:65 TL

Toplam: 2.208.70 TL

Sınav Giriş Ücretleri 2022

2022 EHLİYET SINAV HARÇLARI NE KADAR?

İlk defa ehliyet alanlar için Teorik Sınav Giriş Ücreti: 120 TL

Direksiyon Sınav Giriş Ücreti: 160 TL

Ehliyet yükseltmek için Direksiyon Sınav Ücreti: 160 TL

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
1
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
2
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
3
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
﻿Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı
4
﻿Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı
﻿Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
5
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
6
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
7
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
﻿O çocukların testi negatif bile çıksa okula göndermeyin
﻿O çocukların testi negatif bile çıksa okula göndermeyin
﻿O çocukların testi negatif bile çıksa okula göndermeyin
﻿MSB duyurdu! Sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı
﻿MSB duyurdu! Sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı
﻿MSB duyurdu! Sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı
﻿Levent Göktaş’ın cezası ev hapsine çevrildi
﻿Levent Göktaş’ın cezası ev hapsine çevrildi
﻿Levent Göktaş’ın cezası ev hapsine çevrildi
﻿Suudi Arabistan ve BAE'den "petrol" yalanlaması
﻿Suudi Arabistan ve BAE'den
﻿Suudi Arabistan ve BAE'den "petrol" yalanlaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.