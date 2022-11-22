Ehliyet almak isteyenler 2022 yılı ehliyet fiyatlarını araştırıyor. Ocak ayından itibaren ücretleri değişecek olan ehliyeti alabilmek için öncelikle sürücü kursuna gidilmesi ve sonrasında ehliyet sınavına girmesi gerekiyor. Peki, Peki, 2022 ehliyet fiyatları ne kadar? B ehliyet sınav ücreti, harç kaç lira?

Günümüzde en çok B sınıfı ehliyet alınmasına rağmen ehliyetler M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F sınıfı sürücü belgesi olmak üzere 16 farklı kategoride sınıflandırılmıştır. Öncelikle ehliyet alabilmek için adaylar sürücü kursuna yazılmalıdır. Gerekli sınavların geçilmesi halinde kişiye ehliyet alma hakkı doğar. Ehliyet sınavına girmeden önce ehliyet sınav ücreti yatırılır. Ehliyet hakkının doğması durumunda ehliyet harç ücreti ödenir. Bu ücretler yıllara ve sınıflarına göre değişiklik gösterir.

2022 EHLİYET FİYATLARI NE KADAR?

Ehliyet alma sürecinde kurs ücretleri, harç ücreti ve sınav ücreti gibi pek çok ödeme gerçekleştirilir. 2022 yılında ehliyet fiyatları şu şekildedir;

A, A1, A2 ve F Sınıfı İçin Harç Ücreti: 370,40 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 280 TL, Vakıf Payı:65 TL, Toplam:715,40 TL

B Sınıfı İçin Harç Ücreti:1.116,90 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 280TL, Vakıf Payı:65 TL, Toplam: 1.461,90 TL

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M Sınıfı İçin Harç Ücreti: 1.863,70 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 280 TL, Vakıf Payı:65 TL, Toplam:2.208.70 TL

A VE F SINIFI EHLİYET FİYATLARI

Harç Ücreti: 370,40 TL

Değerli Kağıt Bedeli: 280 TL

Vakıf Payı:65 TL

Toplam: 715,40TL

B SINIFI EHLİYET FİYATLARI

Harç Ücreti: 1.116,90 TL

Değerli Kağıt Bedeli: 280 TL

Vakıf Payı:65 TL

Toplam: 1.461,90 TL

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G VE M SINIFI EHLİYET FİYATLARI

Harç Ücreti: 1.863,70 TL

Değerli Kağıt Bedeli: 280 TL

Vakıf Payı:65 TL

Toplam: 2.208.70 TL

Sınav Giriş Ücretleri 2022

2022 EHLİYET SINAV HARÇLARI NE KADAR?

İlk defa ehliyet alanlar için Teorik Sınav Giriş Ücreti: 120 TL

Direksiyon Sınav Giriş Ücreti: 160 TL

Ehliyet yükseltmek için Direksiyon Sınav Ücreti: 160 TL