﻿2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi açıklandı

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Bernanke, Diamond ve Dybvig'in ekonomide ve özellikle finansal krizler sırasında bankaların rolüne ve finansal piyasaların nasıl düzenleneceğine ilişkin kavrayışın önemli ölçüde gelişmesini sağladığı belirtildi.

Diamond ve Dybvig'in, "bankaların neden var olduğunu; toplumdaki rollerinin, bankaları yaklaşan çöküşleriyle ilgili söylentilere karşı nasıl savunmasız kıldığını ve toplumun bu savunmasızlığı nasıl azalttığını anlatan teorik modeller geliştirdiği" aktarıldı

Üç ekonomistin çalışmalarının, finansal krizlerin toplum için keskin sonuçları olan uzun dönemli bunalımlara dönüşme riskini azalttığına işaret edildi.

(Kaynak: AA)