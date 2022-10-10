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2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi açıklandı

2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nü "bankalar ve finansal krizler" konusundaki araştırmaları sebebiyle Amerikalı ekonomistler Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig kazandı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 14:22
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2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig

2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi açıklandı
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İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Bernanke, Diamond ve Dybvig'in ekonomide ve özellikle finansal krizler sırasında bankaların rolüne ve finansal piyasaların nasıl düzenleneceğine ilişkin kavrayışın önemli ölçüde gelişmesini sağladığı belirtildi.

Diamond ve Dybvig'in, "bankaların neden var olduğunu; toplumdaki rollerinin, bankaları yaklaşan çöküşleriyle ilgili söylentilere karşı nasıl savunmasız kıldığını ve toplumun bu savunmasızlığı nasıl azalttığını anlatan teorik modeller geliştirdiği" aktarıldı

Üç ekonomistin çalışmalarının, finansal krizlerin toplum için keskin sonuçları olan uzun dönemli bunalımlara dönüşme riskini azalttığına işaret edildi.

(Kaynak: AA)

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