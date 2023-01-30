﻿2022 yılında engellenen siber saldırı sayısı belli oldu

Koronavirüs nedeniyle internet kullanımının oldukça artması, siber saldırganları da artırdı. 2020 yılında yapılan siber saldırı sayılarında rekor artışlar yaşanmıştı.

Koronavirüsle artışa geçen siber saldırılar, günümüzde de yoğun bir şekilde devam ediyor.

138 BİNDEN FAZLA SİBER SALDIRI ENGELLENDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022'de "yerli ve milli" uygulamalarla 138 bin 445 siber saldırıyı engellediklerini duyurdu.

Son 6 yıllık dönemde ise engellenen siber saldırı sayısının 664 bin 263'e ulaştığını ifade eden Karaismailoğlu, 2022 yılı içinde USOM çalışmaları kapsamında tespit edilen 72 bin 226 zararlı bağlantının erişiminin engellendiğine dikkati çekti.

Karaismailoğlu, ayrıca geçen yıl içinde kurum ve kuruluşlara yönelik önlemler alınması için 14 bin 833 siber güvenlik bildiriminde bulunulduğunu belirterek, saldırıların, dağıtık servis dışı bırakma (DDoS), oltalama (Phishing) ve spam olarak gerçekleştiğini bildirdi.