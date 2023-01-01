Google'dan 2022'de öne çıkan sürdürülebilir 5 uygulama

webrazzi'den Candeğer Muradoğlu'nun haberine göre iklim krizi ve sürdürülebilirlik 4,54 milyar yaşında olan dünyamızın geleceği açısından en önemli konularından biri. Bilindiği üzere dünyanın sürdürülebilirliği tehlikede... Bu yüzden yeni, sürdürülebilir, net sıfır karbonlu bir geleceğe geçiş öncelikli olarak birçok ülkenin buna bağlı olarak birçok şirketin ana gündem maddesi.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli yani IPCC'nin raporuna göre 1951-2010 döneminde küresel sıcaklıklardaki artış insan etkinliklerinden kaynaklandı. 1901-2011 yılları arasında küresel sıcaklıklarda yaklaşık 0,9°C artış görüldüğünü ortaya koydu. Dünyanın önde gelen şirketleri bu konuya çözüm bulmak için kolları sıvadı. Google bu anlamda öne çıkan şirketlerden biri. Yaptığı projelerle sürdürülebilirlik üzerine strateji ve çözümler üretiyor. Özellikle iklim krizinin en büyük nedeni olarak gösterilen ulaşım üzerine yaptığı işlerle dikkat çekiyor. Böylece kullanıcılara özellikle ulaşım alanında daha sürdürülebilir seçim yapma şansı veriyor.

GOOGLE HARİTALAR ÖZELLİĞİ ÇEVRE DOSTU ROTA BULMA

Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı’nın (NREL) danışmanlığında ve Avrupa Çevre Ajansı’ndan alınan bilgilerlerle yapılan proje sayesinde 2022 yılında araçların sebep olduğu sera gazı salınımları için büyük oranda bir azalma olacağını öngörüyordu.

Bu noktada 2021'in Ekim ayında Haritalar uygulamasına çevre dostu rota bulma özelliğini eklemesinin önemli bir etken olduğu biliniyor. Elektrikli araçlar ya da mazot ve benzinli araçlar için farklı seçenekler sunarak en ideal rotaları hesaplıyor. Google, önce ABD'de başlattığı bu özellik sayesinde iklim mücadelesi kapsamında kullanıcılara arabalarının daha az yakıt yakacağı bir rota sunmak idi. Burada 100 bin arabaya eşdeğer karbon emisyonu tasarrufu sağladı.

Araç sahipleri ayrıca, araçlarının motor tipini seçerek yakıt açısından daha verimli rota seçeneklerini görebiliyor. Yakıt tasarrufu sağlayan özellik, Ayarlar menüsünden navigasyon için motor tipi (benzinli, dizel, hibrit veya elektrikli) seçilebiliyor. Haritalar, yakıt verimliliğini varsayılan olarak sizin için seçtiği rotalara dahil ediyor. Şirket, bu sayede yılda 1 milyon tondan fazla karbon emisyonunu önlemeyi hedefliyor.

Kullanıcı "Ayarlar - Navigasyon Ayarları menüsünden Rota Seçenekleri" altından “Yakıt açısından verimli rotaları tercih et” seçeneğinden bu özelliği aktivite edebiliyor. Bu özellik, geçen Eylül ayında bu özellik Türkiye dahil 40'a yakın Avrupa ülkesinde açıldı. Yakıt tasarrufu sağlatan özellik de şu anda kullanıma girdi.

GOOGLE, FLİGHTS ÖZELLİĞİYLE DÜŞÜK EMİSYONLU UÇUŞ SEÇENEĞİ SUNUYOR

Yapılan araştırmalara göre uçaklar, 6 bin 500 kilometrelik bir mesafede, 750 kilogram uçuş emisyonu yani uçakların atmosfere saldığı en bilinen emisyon karbondioksiti atmosfere salıyor. Bu zararlı emisyonlar atmosfer ve yukarı trosfere etki ediyor. Hatta IPCC'nin verilerine göre havacılık sektörü ulaşım alanındaki karbon emisyonlarının yüzde 11,6’sını oluşturuyor.

Google Travel, düşük emisyonlu uçuşlara rezervasyon yapmayı kolaylaştırıyor. seyahat ederken kullanıcıların daha bilinçli seyahat seçeneklerine ulaşmasını sağlıyor. 2021'den beri uçuşlar için kişi başına düşen tahmini karbon emisyonları görüntüleniyor. Uçuşların fiyat aralığı ve kalkış saatleri gibi bilgilere yer veriliyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR OTELLER YANİ EKO-SERTİFİKALI OTELLER BULMAYI KOLAYLAŞTIRDI

Dünyada toplam 1 milyon 73 bin 500 çeşitli statülerde konaklama tesisi bulunuyor. Sürdürülebilir yani eko-sertifikalı otel, daha az enerji ve su tüketen, CO2 emisyonları azaltılmış, küresel iklim değişikliğine pozitif etki sağlayan, çevre dostu yerel ve geri dönüştürülebilir malzemeler ile inşa edilmiş konaklama yeri olarak tanımlanan oteller bu sayıda oldukça küçük bir oranı oluşturuyor. Son yıllarda günden güne daha yaygın bir hale gelen eko-turizmin gerçekleşmesi için bu oteller önemli bir noktada konumlanıyor.

Google, hali hazırda kullanıcılarına 2011’den bu yana daha ucuz uçuş ve otel seçeneklerini sunuyordu. Artık Google Travel üzerinden oteller, sundukları imkanları ve ekolojik otel kriterleri kapsamında verdikleri ürün ve hizmetleri sıralanıyor. Kullanıcılar, ihtiyaçlarına ve tercihlerine uyan otelleri bulabiliyor. Fiyat, konum, kullanıcı puanı ve otel sınıfı gibi parametrelere göre filtreleme imkanından yararlanıyor. Arama sonuçları 4 otelin yer aldığı bir bölgeyi gösteriyor. Oteller, otel arama sonuçlarında gösterilmek için Google'a ödeme yapmıyor. Sıralama kullanıcıların verdiği puan ve yaptığı yorum üzerinden yapılıyor.

GOOGLE KENDİ AKILLI TELEFONU PİXEL İÇİN İFİXİT İLE İŞBİRLİĞİNE GİTTİ

Google, Pixel akıllı telefonları için iFixit’ten “kendin yap” kitleri ile telefonlarını evlerinde tamir edebilme seçeneğini sunuyor. Kendi kitlerini de satan iFixit; piller, kameralar ve yedek ekran gibi temel bileşenlerine uygulanıyor. Geçen Kasım ayında Pixel 6a için yedek parça satışına başlayan firma, şimdi de Pixel 7 ve Pixel 7 Pro için yedek parça satışına başladı. Bu uygulama AB ve ABD'deki Piksel kullanıcıları için geçerli. Google Pixel, Türkiye pazarına henüz sunulmadığını hatırlatalım.

ARAÇLARIN YILLIK YAKIT VE EMİSYON MALİYETLERİNİ GÖSTERİYOR

İkinci el araba alımında yakıt maliyeti seçeneği satın alma kararını etkileyen parametrelerden biri. Google, bu yıl düzenlediği Serach On etkiliğinde araçların yıllık yakıt maliyetini göstermeye başlayacağını açıkladı. Bu çevrim içi araç, yakıt maliyeti yanında aracın karbon emisyon maliyetini de tahmin ediyor. Şirket, bunu 2019'da sunulan en güncel algoritmik modelle Avrupa Çevre Ajansı (EEA) emisyon tahminlerine göre hesaplıyor. Elektrikli araçların tahmini maliyeti, menzil ve şarj hızlarını da gösteriyor. Bu özellik şu an için belli otomobil markaları için kullanılıyor. Böylece araç satın alırken daha kapsamlı araştırma imkanı yaratıyor.