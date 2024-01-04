Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu’nun Hakem ve Gözlemcilere yönelik her yıl gerçekleştirdiği ara seminerin 2023-2024 sezonuna ait olan ilk kısmı online olarak gerçekleştirildi.

2023-2024 Sezonu Hakem ve Gözlemci Ara Seminerinin İlki Gerçekleştirildi

Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu’nun Hakem ve Gözlemcilere yönelik her yıl gerçekleştirdiği ara seminerin 2023-2024 sezonuna ait olan ilk kısmı online olarak gerçekleştirildi.

Seminere MHGK Başkanı Aziz Yener ile MHGK üyeleriyle, hakem ve gözlemci olarak da 126 kişi katıldı.

A, A/B Klasman Voleybol hakemleri ile A Klasman Gözlemcilerin yer aldığı seminerde MHGK Başkanı Aziz Yener, sezonun ilk yarısını değerlendirdi.

2023-2024 Sezonunun ilk yarısında oynanan müsabakalardaki pozisyonların videolarının gösterildiği bölümde verilen kararlar üzerinde duruldu.

Maçlardan karşılaşılan durumlar ile dilek ve isteklerin konuşulduğu bölümde de MHGK Başkanı Aziz Yener soruları cevapladı.

Katılımın zorunlu olduğu seminerin 2. oturumu 04 Ocak 2024 Perşembe günü B klasman hakemleri ile B klasman gözlemcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.