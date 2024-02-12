2023 yılının en çok satan akıllı telefonları açıklandı

Kaynak: Haber 3
2023 yılının en çok satan akıllı telefonları açıklandı
Canalys adlı araştırma şirketi, 2023 yılında akıllı telefon pazarında Apple ve Samsung’un liderliğini sürdürdüğünü bildirerek, yılın en çok satan modellerini duyurdu.

Canalys, 2023 yılında teknoloji alanındaki gelişmeleri içeren bir rapor hazırladı. Canalys’in yayınladığı teknoloji araştırma raporuna göre, 2023 yılında akıllı telefon pazarında Apple ve Samsung rakiplerini geride bıraktı.

Bu iki markanın en çok satan 10 akıllı telefon modeli ise şu şekilde listelendi:

iPhone 14 Pro Max: 34 milyon adet

iPhone 15 Pro Max: 33 milyon adet

iPhone 14: 29 milyon adet

iPhone 14 Pro: 29 milyon adet

iPhone 13: 23 milyon adet

Samsung Galaxy A14

4G: 21 milyon adet

iPhone 15 Pro: 21 milyon adet

Samsung Galaxy A54

5G: 20 milyon adet Samsung Galaxy

A14 5G: 19 milyon adet iPhone 15: 17 milyon adet.

Bu listeye göre iPhone modelleri ilk beş sırayı kapattı. Buna göre iPhone 14 Pro Max 34 milyon adetle listenin başında yer alırken, Samsung ise Galaxy A14 4G modeli ile listede altıncı sırada kendine yer edindi. Galaxy A54 5G ve Galaxy A14 5G modelleri de ilk 10 içinde olan diğer Samsung modelleri oldu.

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