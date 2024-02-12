2023 yılının en çok satan akıllı telefonları açıklandı

Canalys, 2023 yılında teknoloji alanındaki gelişmeleri içeren bir rapor hazırladı. Canalys’in yayınladığı teknoloji araştırma raporuna göre, 2023 yılında akıllı telefon pazarında Apple ve Samsung rakiplerini geride bıraktı.
Bu iki markanın en çok satan 10 akıllı telefon modeli ise şu şekilde listelendi:
iPhone 14 Pro Max: 34 milyon adet
iPhone 15 Pro Max: 33 milyon adet
iPhone 14: 29 milyon adet
iPhone 14 Pro: 29 milyon adet
iPhone 13: 23 milyon adet
Samsung Galaxy A14
4G: 21 milyon adet
iPhone 15 Pro: 21 milyon adet
Samsung Galaxy A54
5G: 20 milyon adet Samsung Galaxy
A14 5G: 19 milyon adet iPhone 15: 17 milyon adet.
Bu listeye göre iPhone modelleri ilk beş sırayı kapattı. Buna göre iPhone 14 Pro Max 34 milyon adetle listenin başında yer alırken, Samsung ise Galaxy A14 4G modeli ile listede altıncı sırada kendine yer edindi. Galaxy A54 5G ve Galaxy A14 5G modelleri de ilk 10 içinde olan diğer Samsung modelleri oldu.