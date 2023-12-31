2023’e veda ederken

Adettendir, yeni bir yıla girerken geride bıraktığımız 2023 yılının değerlendirmesini yapalım bakalım…

Sorunlar yine aynı

Deprem ve depreme hazır olmayan yapılanmamız; 2023’te de can aldı. Şüphesiz, 2023’ün en acı tecrübesi, en iç yakıcı olayı depremdi. 1999’da almadığımız dersi, bu depremde almış olmayı umuyoruz ancak beklenen İstanbul depremine dair uyarılara rağmen, İstanbul’da rantçılık sürüyor, uyarı verilen ilçelerde öne çıkan bir kentsel dönüşüm yapılmıyor.

Sığınmacı, mülteci, kaçak, göçmen sorunu; insanları bu yıl da yıldırdı. Yine plansızlık, göç politikasındaki yanlışlıkla, demografik yapı değişmeye devam ediyor.

Göç eden sorunu; bir başka sorunumuz olarak daha da belirginleşti. Umutları tükenen gençler, geleceklerini ülke dışında aramayı sürdürdüler.

Dış politika da; kopma noktasına getirilen ilişkileri yeniden düzeltmek için gayret ediliyor ancak bu denli kötüleşen ilişkilerin kurtarılmasının kolay olmadığı anlaşıldı.

Eğitimdeki sorunlarda ; eğitimden sorumlu bakan tarafından tarikatlara teslim edildiği açıkça ifade edilerek, çözümden çok uzak olduğumuz anlaşıldı.

Toplumdaki ayrışma, yine daha da derinleşti. Hiçbir olayda aynı yerde duramayan iki taraf, her hususta yine karşı karşıya geldi.

Temel hak ve hürriyetlerimize müdahalelerdeki artış; bu sene de sürdü. Hak ihlalleri anayasaya ve hukuka aykırı olarak, gözler önünde yapıldı.

Yargı sorunu; katlandı. Şüphesiz 2023’ün yargıdaki en büyük skandalı, yılın son çeyreğinde yaşanan, Yargıtay üyelerinin AYM üyelerinden bazıları hakkında, verdikleri karar nedeniyle suç duyurusunda bulunmalarıydı.

Ekonomi ; seçim sonrası yapılan değişikliklere rağmen arzu edilen iyileşmeyi geçiremedi. Daha bu hafta bir baba, “açım” diyerek bir AVM içerisinde intihar etti. Asgari ücret 17.002 TL olarak belirlendi, ancak 3 ay sonra yeniden eski değerini hissettirecek bu maaşın şu anki tutarı dahi geçinebilmek için yeterli değil.

Daha yeni, yargıda yaşanan bu anayasaya aykırılık, dövizdeki yükselişi hızlandırdı.

Gördük ki, yukarıdaki sorunların hiçbirini, diğerini tamamen görmezden gelerek çözemeyiz.

Acısıyla ve tatlısıyla

Daha utanç verici bir şey daha olamaz, dediğimiz yerde; daha da utandık.

Daha kötüsü olamaz, dediğimiz yerde; daha kötüsüyle karşılaştık.

Yapılamaz dediklerimiz yapıldı; söylenemez sandıklarımız söylendi.

Ee, hayat tabii, bazı güzel anlar da yaşandı…

Voleybolda kadın millî voleybol takımımız, tarihimizdeki en büyük başarıyı elde ederek dünya şampiyonu oldu.

Cumhuriyetimiz, bir asrı geride bırakarak, köklerini derinleştirdi.

2023’e veda ederken, Atatürk, İstiklal Marşı ve Türk Bayrağı’yla derdi olanların karşısında, ezeli rakipler birleşti.

Bu gelişmeler bizim umudumuzu ayakta tuttu. Yine yeni yıla umutlarla, iyi dileklerle giriyoruz.

Başta sağlık, herkese; barış ve huzur, tüm dünyaya; hukuk ve demokrasi ülkemize; mutluluklar; iyi seneler!