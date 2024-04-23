Erken seçim Erdoğan’ı dördüncü kez aday yapar

Özgür Özel, dün “erken seçim” tartışmasını yeniden alevlendi alevlendirmesine ama erken seçim muhalefete mi yarar iktidara mı onu da iyi tartmak gerekiyor.

Normal şartlarda cumhurbaşkanının halk tarafından seçildiği sistemlerde, cumhurbaşkanının siyasi sorumluluğu halka karşıdır. Dolayısıyla, siyaseten başarısız bulunması hâlinde, halk kendisini tekrar seçmeyerek siyasi sorumluluğu işletir.

Bu nedenle, yönetimden memnun olmayan halkın seçimlerin resmî olarak belirlenen tarihten daha önce yapılmasını talep etmesi demokratik bir hakkın kullanımıdır.

Böylesine büyük bir ekonomik kriz döneminde, halkın memnuniyetsizliği hemen her alanda artmışken, siyasal iktidarın değişmesi için demokratik hakkını kullanmak istemek de halkın en doğal hakkıdır. Buna şüphe yok.

Bu doğrultuda, “31 Mart seçimlerinin ardından, ‘Ben bir erken seçim tartışması başlatmayacağım’ dedim. Şimdi emeklinin sesini duymazsan, gençlerin geleceklerini karartmaya devam edersen, millet erken seçim isterse ben de ‘haydi’ derim. Böyle giderse yakın” diyen ana muhalefet lideri de bir yandan haklı.

Ancak…

Hatırlayalım…

Bir buçuk ay kadar önce, Erdoğan yerel seçimlerde partisi AKP adına oy isterken bu seçimlerin kendisinin son seçimi olduğunu söylemişti.

Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise, sosyal medya hesabından açıklama yaparak; “Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir” demiş; mevcut Bakan Tunç da benzer açıklamaları yinelemişti.

2017 Anayasa değişikliğinin değişmeyen düzenlemesine rağmen, hükûmet sistemi değişikliğini baz alarak ilk dönemini saymadan yapılan hesaplamayla Mayıs 2023’te ikinci defa aday olduğu söylenen Cumhurbaşkanı Erdoğan için pek tabii bu açıklama da doğru olacaktır.

İktidarın aksini ileri sürmesi, Mayıs seçimlerindeki adaylığının Anayasaya aykırı olduğunun kabul edilmesi (elbette ki aykırıdır) anlamına gelecektir ve tabii ki bunu yapmayacaklardır.

O halde, CHP Genel Başkanı Özel’in bahsettiği bu erken seçim talebi, bu hesaplamaları hâlihazırda yapmış olan iktidarın kendisinden de geliyor olabilir.

Yerel seçimlerdeki başarı sağlamlaştırılmadan gidilecek erken seçim, muhalefet partileri için gerçekten de “erken”dir.

(Başarının sağlamlaştırılmasının ne anlama geldiğini önceki yazılarımda yazmıştım: Bu galibiyetin genel seçimlerde de galibiyete götürmesi için iyi belediyecilik yapılması şarttır.)

Bu yüzden, muhalefetin önümüzdeki süreçte bin düşünüp bir adım atması gerekmektedir.