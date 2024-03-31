Hoşgörü ve Saygıyla Görevimizi Yapalım

Yıl boyu ülkedeki problemlerin körüklediği dertlerimiz yetmez gibi, aylar süren hazırlık döneminin ardından gerçekleşen Mayıs 2023 seçimleri ve hemen akabinde siyasetçilerin kollarını sıvadığı bugünkü yerel seçimler derken sanıyorum ki hemen hemen herkes seçim siyasetinden bıktı.

‘Seçimler geçince şöyle mi olacak, böyle mi olacak’ bilinmezliğinden de bıktı.

Siyasete özel ilgisi olan insanlar bile, artık seçime yönelik hamleleri değil, ülkenin gerçeklerini konuşmak istiyor.

Tabii, sanıyorum ki, bu da mümkün olamayacak. Zira seçimlerin sonucu ne olursa olsun, akabindeki gündem şimdiden belli.

Bundan sonra -muhtemelen- uzun süre gündemimizde anayasa değişikliği olacak.

Anayasayla yatıp anayasayla kalkacağız.

Belki beş yıl dolmadan, sandığa bu defa da referandum için gideceğiz.

Bu açıdan bugünden sonra en azından bir süre için seçim gündemini rafa kaldıracağız. Milletvekilliği seçimi de yerel seçimler de uzun bir süre gündemimizde olmayacak.

Yani, temsilcilerimizi seçmek ve desteklediğimiz siyasetçilere yetki vermek adına bugün önümüzdeki bir kaç yıl için elimizdeki son şansı kullanacağız.

Aslına bakarsınız, yönetime katılım namına elimizdeki tek imkânımız olan oy hakkımızı kullanacağız.

Bu yüzden, sandığa gidelim, oyumuzu kullanalım ve oyumuza sahip çıkalım.

Saygı ve hoşgörü ortamının korunduğu, hukukun sınırları dışına çıkılmadığı, demokratik ve adil bir seçim dilerim.

Sonuç ne olursa olsun, ülkemiz için -şimdiden- hayırlı olsun.