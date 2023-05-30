2023'te en çok satan üst seviye telefonlar belli oldu

Canalys, paylaştığı son verilerde 2023’ün ilk çeyreğinde dünyanın en çok satan premium akıllı telefonlarını paylaştı.

Donanımhaber'de yer alan bilgilere göre, rapor Galaxy S23 Ultra'nın 2023 yılının ilk çeyreğinde dünyanın en çok satan Android akıllı telefonu olduğunu gösteriyor.

Dünyanın en çok satan üst düzey akıllı telefonları (500 $ veya üzeri fiyatlı) listesinde beşinci sırada yer alan S23 Ultra, zirveden ise hayli uzak.

Zira listenin tepesinde S23 Ultra’dan yaklaşık üç kat daha fazla satmayı başarın iPhone 14 Pro Max yer alıyor. iPhone 14 Pro, iPhone 14 ve iPhone 13 sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada yer alıyor.

Listenin diplerinde olan Xiaomi 13 ve Huawei Mate 50 ile sırasıyla on üçüncü ve on dördüncü olarak sıralamaya girdi. Öte yandan katlanabilir akıllı telefonlar tarafında ise Galaxy Z Flip 4, listedeki tek katlanabilir telefon oldu ve 2023'ün ilk çeyreğinde satışlar açısından dünya çapında onuncu sırada yer aldı.

İŞTE İLK 10 LİSTE

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14

iPhone 13

Galaxy S23 Ultra

iPhone 14 Plus

Galaxy S23

iPhone 12

Galaxy S23 Plus

Galaxy Z Flip 4