Forbes açıkladı: 2023'te trend olması beklenen 10 teknoloji

DonanımHaber'de yer alan detaylara göre yapay zekanın yanında metaverse ve web3’te de ilerlemelerin olmasının beklendiği ifade edildi. Merkezi olmayan verilerin blockchain ile buluşması web3’ü bir sonraki evreye ulaştırırken metaverse evreninin de hızlı bir şekilde gelişmesi, ciddi bir ekonomik ekosistem haline bürünmesinin hedeflendiği aktarıldı.

1-YAPAY ZEKA HER YERDE OLACAK

Forbes’de yayınlanan makaleye göre; 2023 yılında yapay zeka kullanımı önemli ölçüde artacak ve yaygınlaşacak. Yapay zekanın herhangi bir işletmenin daha akıllı ürünler ve hizmetler oluşturmasını katkı sağlayacağı belirtilirken halihazırda perakende pazarında bu durumun gerçekleştiğine dikkat çekiliyor.

Yapay zeka destekli algoritmalar tarafından önerilen ürünlerin gelişmesinin yanında temassız, otonom alışveriş ve teslimatın 2023 yılında trend olacağı belirtiliyor. Mal ve hizmet ödemelerinin daha da kolaylaşacağı belirtilirken envanter yönetiminin de yapay zeka tarafından daha kolay bir hale bürünmesi bekleniyor. 2023 yılında çevrimiçi alışveriş yapıp mağazadan teslim alma süreçlerinin (BOPIS, BOPAC, BORIS) yaygınlaşacağı aktarılırken otonom teslimat girişimlerinde de artış olacağı belirtiilyor

2-METAVERSE, AR VE VR

Uzmanlar, metaverse’ün 2030 yılına kadar küresel ekonomiye 5 trilyon dolar katkı yapacağını öngörüyor. 2023 yılının önümüzdeki on yıllık süreci belirleyen temel yıl olacağının altı çiziliyor. Metaverse ile birlikte doğrudan Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR) teknolojilerindeki gelişim hızı artacak.

Bu teknolojilerin şirket toplantılarında kullanılması ve çalışanların evinden, sanal bir ortak aleme girmeleri ve görüşmeleri sağlanacak. Zaten bu alan için yatırımlar sürüyor ve bunun artması bekleniyor. Danışmanlık devi Accenture, şimdiden Nth Floor adlı bir metaverse ortamı yarattı. Bu sanal dünya, gerçek dünyadaki Accenture ofislerinin kopyalarını içerir, böylece yeni işe alınanlar ve mevcut çalışanlar, fiziksel bir ofiste bulunmalarına gerek kalmadan İK ile ilgili ihtiyaçlarını buradan giderebiliyor.

3-WEB3’TE İLERLEME OLACAK

Şirketler daha merkezi olmayan ürün ve hizmetler ürettikçe Blockchain teknolojisi de 2023'te önemli ölçüde ilerleyecek. Örneğin, şu anda her şeyi bulutta saklıyoruz ancak veri depolamayı merkezileştirmezsek ve bu verileri blockchain kullanarak şifrelersek, bilgilerimiz yalnızca daha güvenli olmakla kalmayacak, aynı zamanda bunlara erişmek ve analiz etmek için yenilikçi yollara da sahip olacağız. Değiştirilemez tokenler (NFT'ler) yeni yılda daha kullanışlı ve pratik hale gelecek. Örneğin, konserler için NFT biletleri avantajlarla birlikte sunulabilir olacak. Forbes’e göre “NFT'ler, satın aldığımız birçok dijital ürün ve hizmetle etkileşim kurmak için kullandığımız anahtarlar olabilir veya diğer taraflarla imzaladığımız sözleşmeleri temsil edebilir.”

4-DİJİTAL DÜNYA İLE FİZİKSEL DÜNYA ARASINDA KÖPRÜ

Halihazırda dijital ve fiziksel dünyalar arasında yükselen bir köprü görüyoruz ve bu eğilim 2023'te devam edecek. Bu birleşmenin iki bileşeni var: dijital ikiz teknolojisi ve 3D baskı. Dijital ikizler, güvenli bir dijital ortamda yeni fikirleri test etmek için kullanılabilecek gerçek dünyadaki süreçlerin, operasyonların veya ürünlerin sanal simülasyonları olarak ifade edilebilir. 2023'te fabrikalardan makinelere, arabalara ve hassas sağlık hizmetlerine kadar daha da fazla dijital ikiz göreceğimiz belirtiliyor.

Bu alandaki en büyük örnek aslında Formula 1 ekipleri. F1 ekipleri hem fiziksel aracı hem de aracın dijital ikizini oluşturuyor ve tüm testleri dijital ortamda gerçekleştiriyor. Bu, oldukça yüksek bir zaman ve maliyet avantajı sağlıyor.

5-NANOTEKNOLOJİ VE GEN DÜZENLEME

Gelecekte senaryolarında malzemeyi, bitkiyi hatta insanı düzenleyerek değiştirebileceğimiz bir dünyada yaşayacağımız ifade ediliyor. 2023 yılında özellikle nanoteknoloji alanında gelişmeler göreceğimiz aktarılıyor. Öte yandan birkaç yıldır zaten olan CRISPR-Cas9’un kullanımının genişleyeceğinin de altı çiziliyor ve gen düzenlemesinin yaygınlaşması bekleniyor. Gen düzenleme, DNA mutasyonlarını düzeltmek, gıda alerjisi sorununu çözmek, mahsullerin sağlığını artırmak ve hatta göz ve saç rengi gibi insan özelliklerini düzenlemek için kullanılabilir.

6-KUANTUM TEKNOLOJİLERİ GELİŞECEK

Şu anda, kuantum hesaplamayı geniş ölçekte geliştirmek için dünya çapında bir yarış var. Bilgiyi işlemenin ve depolamanın yeni yollarını yaratmak için atom altı parçacıkları kullanan kuantum hesaplama, bugün mevcut olan en hızlı geleneksel işlemcilerden trilyon kat daha hızlı çalışabilen bilgisayarları mümkün kılabilir.

Kuantum bilişimin potansiyel tehlikesi, mevcut şifreleme uygulamalarımızı işe yaramaz hale getirmesidir. Bu nedenle, kuantum bilişiminde güçlü olan herhangi bir ulus, diğer ulusların, işletmelerin, güvenlik sistemlerinin ve daha fazlasının şifrelemesini kırabilir. ABD, İngiltere, Çin ve Rusya gibi ülkeler gelişmekte olan kuantum bilişim teknolojisine para akıtırken bu, 2023'te dikkatle izlenmesi gereken bir trend.

7-YEŞİL ENERJİ DAHA DA İLERLEYECEK

Şu anda dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biri iklim krizi, diğer ise karbon emisyonlarının frenlenmesi. 2023'te, sıfıra yakın sera gazı emisyonu üreten, yeni bir enerji kaynağı olan yeşil hidrojen konusunda ilerlemenin devam etmesini bekleniliyor. Avrupa'nın iki büyük enerji şirketi olan Shell ve RWE bu alanda ciddi bir yatırım yapmış durumda.

Hidrojenin yanında yenilenebilir enerji alanlarında yanı güneş, rüzgar gibi enerji türlerinde de ilerlemelerin hızla devam ettiğini göreceğiz.

8-DAHA İNSANSI ROBOTLAR

2023'te robotların, görünüm ve yetenek açısından insanlara daha çok benzeyeceği düşünülüyor. Bu tür insansı robotlar, gerçek dünyada hizmet sektöründe kullanılmaya başlanacak. Bu otelleri ve sağlık sektörünü de içermekte. Ayrıca üretim ve lojistik alanında da insan-robot birlikteliğini daha sık görmeye başlayabiliriz.

Bu alanda Tesla’nın Optimus robotunun sadece 3 ila 5 yıl içinde kullanıma gireceği belirtiliyor. Öte yandan Tesla’nın insansı hizmet robotunun rekabette yalnız olacağını düşünmek de yanlış olacaktır. 2023 yılında daha fazla yatırım ve geliştirme faaliyetini göreceğiz ve duyacağız.

9-OTONOM SİSTEMLER YAYGINLAŞACAK

İş dünyası liderleri, özellikle teslimat ve lojistik alanlarında otonom sistemler oluşturma konusunda ilerleme kaydetmeye devam edecek gibi görünüyor. Birçok fabrika ve depo şimdiden kısmen veya tamamen otonom hale gelmiş durumda. 2023’te daha fazla sürücüsüz otomobil, gemi ve teslimat robotlarıyla karşılaşacağız.

İngiliz çevrimiçi perakende firması Ocada, depo süreçlerinin büyük bir kısmını halihazırda otonomlaştırmış durumda. Ocado’nun bu alanda başarılı olduğu ve diğer marketlere de otonom teknolojilerini sunmaya başlayacağı biliniyor. Bu durumun perakende alanında küresel bir trend haline gelmesi bekleniyor.

10-SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİ

Son olarak, 2023'te daha sürdürülebilir teknoloji konusunda ileriye doğru atılmış adımları göreceğiz. Günümüzde kullandığımız tüm elektronik eşyaların içerisinde onları çalıştıran çipler yer alıyor. Bu çiplerin üretiminde ise nadir toprak mineralleri kullanılıyor ve bunların kaynağı sınırsız değil. Dolayısıyla 2023 yılında hem kaynakların kullanılması hem de enerji tüketimi gibi alanlarda daha hassas şirketler ve tüketicilerle karşılaşacağımız belirtiliyor.