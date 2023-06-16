2023’ün en çok satan akıllı telefonları belli oldu

2023’ün ilk çeyreğinde en çok satılan akıllı telefonlar açıklandı. Liste paylaşıldı.

2023’ün en çok satan akıllı telefonları belli oldu

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, 2023’ün en çok satan akıllı telefon markası da belli oldu.

En çok satan akıllı telefon markası Samsung oldu. Samsung, 2023’ün ilk çeyreğinde akıllı telefon pazarına yüzde 24,6’lık bir payla liderliğini ilan etti. Çeyrek bazında payı yüzde 5,5 artarken bir önceki yıla göre yüzde 16,7 azaldı.

Listenin ikinci sırasında ise Apple yer alıyor. Apple, yüzde 21,3 pazar payı ile birinci çeyrekte en çok satan akıllı telefon markası oldu. Çeyreğe göre yüzde 27,5, yıllık ise yüzde 11,9 düştü.

Listenin üçüncü sırasında yer alan marka ise yüzde 10,7 pazar payı ile Oppo oldu.

İŞTE LİSTE

Samsung: 24.6% | 5.5%

Apple: 21.3% | -27.5%

Oppo: 10.7% | -17%

Xiaomi: 10.6% | -27.4%

Vivo: 8% | -14.2%

5777b03b18c7733b0c32324b.webp

Öne Çıkanlar
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Son Haberler
İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler Güncel
İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler
AnadoluJet, İzmir-Bakü uçuşlarına başladı Güncel
AnadoluJet, İzmir-Bakü uçuşlarına başladı
Potanın Perileri ilk galibiyetini aldı Spor
Potanın Perileri ilk galibiyetini aldı
Roma İngiliz yıldızıyla sözleşme uzattı Spor
Roma İngiliz yıldızıyla sözleşme uzattı
Karpuz ve kavun nasıl seçilir? Karpuz ve kavun seçerken neye dikkat etmeliyiz? Keşfet
Karpuz ve kavun nasıl seçilir? Karpuz ve kavun seçerken neye dikkat etmeliyiz?
Şükran Ovalı ile kızı denizden çıkmadı Magazin
Şükran Ovalı ile kızı denizden çıkmadı
Polis aldığı rüşveti yutmaya çalışırken hastanelik oldu Dünya
Polis aldığı rüşveti yutmaya çalışırken hastanelik oldu