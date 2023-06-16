2023’ün en çok satan akıllı telefonları belli oldu

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, 2023’ün en çok satan akıllı telefon markası da belli oldu.

En çok satan akıllı telefon markası Samsung oldu. Samsung, 2023’ün ilk çeyreğinde akıllı telefon pazarına yüzde 24,6’lık bir payla liderliğini ilan etti. Çeyrek bazında payı yüzde 5,5 artarken bir önceki yıla göre yüzde 16,7 azaldı.

Listenin ikinci sırasında ise Apple yer alıyor. Apple, yüzde 21,3 pazar payı ile birinci çeyrekte en çok satan akıllı telefon markası oldu. Çeyreğe göre yüzde 27,5, yıllık ise yüzde 11,9 düştü.

Listenin üçüncü sırasında yer alan marka ise yüzde 10,7 pazar payı ile Oppo oldu.

İŞTE LİSTE

Samsung: 24.6% | 5.5%

Apple: 21.3% | -27.5%

Oppo: 10.7% | -17%

Xiaomi: 10.6% | -27.4%

Vivo: 8% | -14.2%