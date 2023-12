2023'ün en iyi filmleri listelendi. Bir solukta izleyeceğiniz bu yıla damgasını vuran 20 film

Origin

Ava DuVernay'in son derece ilgi çekici ve duygusal açıdan sarsıcı filmi Origin, ancak onun hayal gücüne ve vizyonuna sahip bir sinemacının yapabileceği bir şey. Aunjanue Ellis'in Wilkerson rolündeki performansı hem ussal hem de içten bir karakter yaratıyor.

Ve film, Isabel Wilkerson'ın kurgusal olmayan Kast isimli kitabın kapsamlı tarihsel argümanını her zaman göz önünde tutarak, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin kitap yakmasından, 20. Yüzyıl Hindistan'ında dokunulmazların kanalizasyon temizlemesine ve 2012'de siyahi genç Trayvon Martin'in öldürülmesine kadar ABD'yi dehşete düşüren sahnelerle dramatik bir şekil veriyor.

DuVernay, When They See Us dizisinde yaptığı gibi burada da gerçekliği son derece dokunaklı bir dramaya dönüştürüyor. (CJ)