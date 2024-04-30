ABD üniversitelerinde Filistin'e destek gösterilerinde bin kişi gözaltına alındı

ABD üniversitelerinde Filistin'e destek gösterilerinde bin kişi gözaltına alındı
Kaynak: AA
ABD’deki üniversitelerde düzenlenen Filistin’e destek gösterilerinde gözaltına alınanların sayısı bine vardı.
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ABD üniversitelerinde Filistin'e destek gösterilerinde bin kişi gözaltına alındı 1

ABD’nin New York şehrindeki Columbia Üniversitesi’nde 18 Nisan’da başlayan Filistin destekçisi protestoların 16 eyalette 20 üniversiteye yayıldığı açıklandı.

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ABD üniversitelerinde Filistin'e destek gösterilerinde bin kişi gözaltına alındı 2

ABD basınında yer alan haberlere göre, üniversitelerde kamp kurarak İsrail’e saldırılarını bitirme çağrısı yapan ve üniversitelerini İsrail’e silah satan şirketlerle ilişkilerini kesmeye davet eden öğrenci ve akademisyenlerden gözaltına alınanların sayısı bine ulaştı.

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ABD üniversitelerinde Filistin'e destek gösterilerinde bin kişi gözaltına alındı 3

Bazı üniversiteler protestocuları okuldan uzaklaştırma kararı aldı.

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ABD üniversitelerinde Filistin'e destek gösterilerinde bin kişi gözaltına alındı 4

Protestoların ilk başladığı okul olan Columbia Üniversitesi ise, Filistin yanlısı öğrencilere kampüsü boşaltmaları için tanınan sürenin bitmesinin ardından faaliyete geçti.

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ABD üniversitelerinde Filistin'e destek gösterilerinde bin kişi gözaltına alındı 5

Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada, kampüsü boşaltmayı reddeden öğrencilerin okuldan uzaklaştırılmaya başlandığı aktarıldı.

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ABD üniversitelerinde Filistin'e destek gösterilerinde bin kişi gözaltına alındı 6

Cornell Üniversitesi de eylemlerini başka bir yerde devam ettirme talebini kabul etmeyen öğrencileri okuldan uzaklaştırdığını bildirdi.

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ABD üniversitelerinde Filistin'e destek gösterilerinde bin kişi gözaltına alındı 7

Diğer yandan, Filistin’e destek gösterilerini devam ettiren öğrencilere ABD’deki birçok siyasi parti ve sivil toplum örgütünden destek geldi.

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ABD üniversitelerinde Filistin'e destek gösterilerinde bin kişi gözaltına alındı 8

Aralarında Çalışan Aileler Partisi (WFP) ile “IfNotNow”, “Sunrise” ve “Gen-Z for Change”in de yer aldığı 190 grup yayınladıkları ortak açıklamada protestocu öğrencilerle dayanışma içinde olduklarını belirtti.

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ABD üniversitelerinde Filistin'e destek gösterilerinde bin kişi gözaltına alındı 9

Protestocu öğrencilerin üniversitelerinin İsrail işgalinden kâr sağlayan şirketlerle ilişkilerini bitirmesi ve kampüslerinde Filistinliler için güvenli ortamların sağlanması yönünde net taleplerinin olduğu anımsatılan bir açıklama yapıldı.

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ABD üniversitelerinde Filistin'e destek gösterilerinde bin kişi gözaltına alındı 10

Açıklamada, "Baskı, yıldırma ve misillemelere rağmen İsrail'in ABD silahları ve finansmanıyla Gazze'de sürdürdüğü saldırılar konusunda farkındalık yaratmak için barışçıl protesto haklarını kullanan öğrencileri destekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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