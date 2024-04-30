ABD üniversitelerinde Filistin'e destek gösterilerinde bin kişi gözaltına alındı

ABD basınında yer alan haberlere göre, üniversitelerde kamp kurarak İsrail’e saldırılarını bitirme çağrısı yapan ve üniversitelerini İsrail’e silah satan şirketlerle ilişkilerini kesmeye davet eden öğrenci ve akademisyenlerden gözaltına alınanların sayısı bine ulaştı.