ABD üniversitelerinde Filistin'e destek gösterilerinde bin kişi gözaltına alındı

ABD’nin New York şehrindeki Columbia Üniversitesi’nde 18 Nisan’da başlayan Filistin destekçisi protestoların 16 eyalette 20 üniversiteye yayıldığı açıklandı.
ABD basınında yer alan haberlere göre, üniversitelerde kamp kurarak İsrail’e saldırılarını bitirme çağrısı yapan ve üniversitelerini İsrail’e silah satan şirketlerle ilişkilerini kesmeye davet eden öğrenci ve akademisyenlerden gözaltına alınanların sayısı bine ulaştı.
Bazı üniversiteler protestocuları okuldan uzaklaştırma kararı aldı.
Protestoların ilk başladığı okul olan Columbia Üniversitesi ise, Filistin yanlısı öğrencilere kampüsü boşaltmaları için tanınan sürenin bitmesinin ardından faaliyete geçti.
Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada, kampüsü boşaltmayı reddeden öğrencilerin okuldan uzaklaştırılmaya başlandığı aktarıldı.
Cornell Üniversitesi de eylemlerini başka bir yerde devam ettirme talebini kabul etmeyen öğrencileri okuldan uzaklaştırdığını bildirdi.
Diğer yandan, Filistin’e destek gösterilerini devam ettiren öğrencilere ABD’deki birçok siyasi parti ve sivil toplum örgütünden destek geldi.
Aralarında Çalışan Aileler Partisi (WFP) ile “IfNotNow”, “Sunrise” ve “Gen-Z for Change”in de yer aldığı 190 grup yayınladıkları ortak açıklamada protestocu öğrencilerle dayanışma içinde olduklarını belirtti.
Protestocu öğrencilerin üniversitelerinin İsrail işgalinden kâr sağlayan şirketlerle ilişkilerini bitirmesi ve kampüslerinde Filistinliler için güvenli ortamların sağlanması yönünde net taleplerinin olduğu anımsatılan bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Baskı, yıldırma ve misillemelere rağmen İsrail'in ABD silahları ve finansmanıyla Gazze'de sürdürdüğü saldırılar konusunda farkındalık yaratmak için barışçıl protesto haklarını kullanan öğrencileri destekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.