İşte deli krallara rahmet okutan diktatörler. Hepsi ‘Halk için çalıştım’ demişti

JOSEF STALİN

Tarihin en zalim liderlerinden biri olarak bilinen Josef Stalin, Sovyet Rusya’nın kurucusu Lenin’in ölümü sonrası ülkenin başına geçti. Stalin, ilk olarak bütün okullu subayları tasfiye ederek yerine alaylı isimleri atadı. Stalin, 2. Dünya Savaşı’na Hitler’e karşı verdiği mücadele nedeniyle Avrupa’da olumlu bir şekilde nam salsa da savaş sonrası dünyanın ‘Kötü çocuğu oldu’ Stalin, özellikle Kırım Tatarlarını sürgün etmesi, toprakları kamulaştırarak milyonlarca kişinin açlıktan ölmesine seyirci kalması ve ‘Gulag’ olarak bilinen toplama kamplarında milyonlarca Rus’un ölümüne neden olmasıyla biliniyor. Bazı tarihçiler Stalin’in en az 30 milyon kişinin ölümünden sorumlu tutsa da bu rakam asla kanıtlanamadı. Stalin, 1943 yılında hayatını kaybetti.